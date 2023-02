PORTRET. Skrillex is na jarenlange stilte terug met nieuwe muziek: “Na de dood van mijn moeder liep het uit de hand”

Muzikant Lewis Capaldi gaat Gilles de la Tourette te lijf met polsbandje: helpt dat? En wat houdt de ziekte precies in?

Ongecontroleerde tics door het syndroom van Gilles de la Tourette hinderen muzikant Lewis Capaldi bij het gitaar spelen en daarom draagt hij op het podium een speciaal polsbandje. Hoe lastig is de aandoening en hoe krijg je ze? En vooral, hoe kom je ervan af? We vroegen neuroloog Wim Vandenberghe (UZ Leuven) wat de aandoening inhoudt, en tonen met een filmpje hoe de polsband werkt. “De stereotiepe, onvrijwillige bewegingen of geluiden bij Tourette kunnen allerlei vormen aannemen.”