PORTRET. Overleden Tom Pintens was alomtegenwoordig in de Belpop: “Muziek was mijn allereerste taal”

MuziekHij drukte z’n stempel op zo’n vijftig muzikale acts, waaronder Het Zesde Metaal en Zita Swoon, en werkte mee aan ontelbaar veel Belpop-klassiekers. De Belgische muziek verliest een icoon: Tom Pintens is op 49-jarige leeftijd overleden na een lange strijd tegen darmkanker. Een portret van de man die letterlijk en figuurlijk een gevoelige snaar raakte in de pop- en rockgeschiedenis. “Muziek is even heilzaam voor mij als medicatie.”