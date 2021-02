PORTRET. Kris De Bruyne, een melancholische deugniet, een pionier, een trendsetter

Muziekfes­ti­val Coachella gaat in april opnieuw niet door

1 februari Het Amerikaanse festival Coachella gaat ook in april niet door vanwege het coronavirus. De lokale gezondheidsautoriteiten hebben dat bekendgemaakt. Het is inmiddels de derde opeenvolgende keer dat het bekende festival in het zuiden van Californië niet op de geplande datum kan doorgaan.