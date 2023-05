PORTRET. Frederik Heyman (39) is Vlaamse brein achter de futuristische look van Beyoncés tour: “Ik kan met pensioen nu”

Muziek Jaouad Alloul schreef de tekst van ‘Because of You’: “Gustaph en ik wilden die boodschap al jaren de wereld insturen”

Zaterdag is het zover: dan zal Stef ‘Gustaph’ Caers (42) schitteren in de finale van het Eurovisiesongfestival. Een droom die uitkomt voor de zanger. En dat heeft hij niet alleen te danken aan zijn straffe performance van ‘Because Of You’ tijdens de halve finale, maar ook aan zijn co-schrijver Jaouad Alloul (37), bekend van ‘De Slimste Mens’ en ‘The Voice van Vlaanderen’. Wij spraken Jaouad over de catchy powersong, de nationale samenhorigheid én we blikken vooruit op het moment van de waarheid.