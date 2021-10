PORTRET. Franse dj Laurent Garnier krijgt unieke docu op Film Fest Gent: toen hij Rock Werchter platspeelde, maakte hij dj’s in één klap rocksterren

Muziek André Hazes schrapt concerten in Lotto Arena door burn-out: “Hij is in goede handen, maar het heeft tijd nodig”

12 oktober De drie keer uitverkochte ‘Avond van je leven’ in de Lotto Arena worden concerten zonder André Hazes (27). De Nederlandse zanger is in behandeling voor een burn-out en annuleert zijn shows in november. Al zullen senior en junior er wel weerklinken uit de kelen van tal van collega’s. “We begrijpen de ontgoocheling, maar met ‘Vlaanderen zingt Hazes’ willen we er alsnog één groot feest van maken”, klinkt het.