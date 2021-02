PORTRET. Dave Grohl van Foo Fighters, de enige rockster die de jeugd vandaag nog heeft

“We fuckin’ came back!” Als er één persoon is die een vers trauma in de festivalwereld kan helen, is het Dave Grohl wel. Op 18 augustus 2011 zou zijn band Foo Fighters de eerste dag van de 26ste editie van Pukkelpop afsluiten. Grohl en zijn kompanen zaten nog in de tourbus, toen in de namiddag de noodlottige storm, die aan vijf mensen het leven kostte, losbrak: de rest van het festival, en dus ook het concert van Foo Fighters, werd geannuleerd.