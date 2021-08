PORTRET. Charlie Watts (80), de hartslag van de Rolling Stones

"Het is met immense droefheid dat we het overlijden van onze geliefde Charlie Watts aankondigen." Het bericht kwam onverwacht, al moest je meteen aan twee weken geleden denken. Toen had de drummer van de Rolling Stones al forfait moeten geven voor de No Filter Tour die volgende maand in de Verenigde Staten begint. Voorzitter Luc Van der Hoeven van de Belgische Sticky Fingers-fanclub had zich bezorgd getoond. "Dit zou het begin van de kwakkeljaren kunnen zijn." Watts was tenslotte 80, de gemiddelde leeftijd van de band is 77. Tegelijk kon de ongerustheid gesust. Voor élke tournee worden alle Rolling Stones medisch gescreend om te vermijden dat er halverwege iemand in panne valt, wat duur is. Misschien was het vrij onschuldig, wat daarbij zo plots ontdekt was? Viel die 'ingreep' wel mee?