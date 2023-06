PORTRET. Axl Rose staat met Guns ‘n Roses op Graspop: “Mijn moeder keek toe wanneer mijn stiefvader mij sloeg”

Muziek Lotto Arena blijkt te klein voor Niall Horan: optreden van de zanger verhuist naar het Sportpa­leis

Dat het voor de Britse zangeres Harry Styles (29) bijzonder hard gaat, is al langer geweten, maar ook de andere One Direction-leden doen het goed. Tickets voor Niall Horans concert in ons land blijken bijvoorbeeld zéér in trek te zijn. Als gevolg gaat de show van de 29-jarige zanger niet langer door in de Lotto Arena, maar wel in het Sportpaleis. Dat maakte Live Nation vrijdag bekend.