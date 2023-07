Portland staat voor het eerst op Werchter zonder Sarah Pepels: “Rare periode meegemaakt, maar we gaan stoppen met droevig zijn”

MuziekEen grote stap voor Portland. De band gaf vandaag voor het eerst een grootschalig concert met hun nieuwe zangeres, Nina Kortekaas. Frontman Jente Pironet had het op het podium kort over de muzikale breuk met haar voorgangster, Sarah Pepels. “Ik heb een rare periode meegemaakt... Maar we gaan stoppen met droevig zijn.”

Nina Kortekaas kreeg alvast een warm welkom in The Barn op Werchter. Het was een belangrijke mijlpaal voor de groep, die hier voor het eerst staat zonder Sarah.

“Er is zoveel dat ik wil vertellen, het is een bijzonder half jaar geweest”, aldus frontman Jente. “Maar ik heb het geluk da ik de beste band en crew heb, en vrienden. Stuk voor stuk fantastische mensen die er allemaal voor me zijn. Het leven is een groot feest, maar ik heb een rare periode meegemaakt... Maar we gaan stoppen met droevig zijn.”

In maart, vlak voor aanvang van het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor muziek’, raakte bekend dat Sarah Pepels de band zou verlaten. “Ik heb geprobeerd om grenzen te stellen, maar volgens mij was dat tevergeefs. Ik ben blijven geloven dat we de situatie konden redden, maar dat bleek hopeloos te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Jente de band opnieuw zal uitvinden”, zo klonk haar aankondiging. Over de reden van haar vertrek bleef het de afgelopen maanden redelijk stil, maar in een interview gaf Sarah uiteindelijk toe dat “erover praten te pijnlijk en delicaat is”. “Ik nam de voorbije maanden tijd om te vertragen, ik heb veel zorg gedragen voor mijn lichaam en geest: gezonde voeding, meditatie, contact met de natuur… Zulke dingen zijn belangrijk.”

Drie weken na haar vertrek werd bekendgemaakt dat Nina Kortekaas haar zou vervangen als zangeres. “We wilden absoluut geen ‘Wie wordt de nieuwe Sarah?’ organiseren, wel de band uitbreiden. We hebben try-outs gespeeld en daar is Nina uitgekomen als nieuwe zangeres en pianiste”, zo zei Jente daarover. Kortekaas treedt zelf ook op met haar eigen werk en een vierkoppige band, Noa Lee.

