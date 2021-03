Pommelien Thijs scheert nu ook met Kraantje Pappie hoge toppen in Nederland: "Een duet met Marco Borsato valt te regelen"

Het is een win-win voor allebei. Pommelien houdt haar voet tussen de deur met Nederland, Kraantje Pappie mag vier jaar na zijn hit 'Pompen' nog eens naar de overkant glippen. "De laatste keer hier in België hebben we het succes van 'Pompen' stevig gevierd. Een fles wodka en een kater van drie dagen lang, herinner ik mij nog", lacht de Nederlander. Geen seconde moest hij twijfelen om mee te werken aan 'Tranen', een herwerking van 'Passie' van Clouseau. Die single was in 1995 een hit bij onze noorderburen, en het dj-trio Kris Kross Amsterdam wilde er maar wat graag mee aan de slag gaan als producers. Nochtans is Kraantje Pappie - de artiestennaam van Alex van der Zouwen - zeer zuinig wat betreft samenwerkingen. "Ik werk pas samen met iemand als die stem het liedje beter maakt", zegt hij. "Ik leerde Poms stem kennen via 'Nu wij niet meer praten' (de single met Jaap Reesema, red.) en was gelijk overtuigd."