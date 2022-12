Pommelien Thijs lanceert ‘Zilver’: “De single gaat over alles waar ik van wakker lig”

“De single gaat over alles waar ik van wakker lig. Dat gaat van het klimaat tot de abortuswet die werd teruggedraaid in Amerika. Maar vooral: ‘Waar sta ik in dat scenario? Wat kan ik doen?’”, vertelde Pommelien bij ‘Qmusic’, zoals je in de video hierboven kan zien. De ‘zilveren rand’ in dat verhaal is de clue van haar nieuwste nummer. Wat ze er precies mee teweeg wil brengen, daar is ze zelf nog niet uit. “Nu is het gewoon uit mijn systeem.”

De hele zomer zagen we Pommelien in het groen paraderen. ‘Ongewoon’ is er haast onlosmakelijk mee verbonden. Een zilveren outfit bij ‘Zilver’ lijkt logisch, maar Pommelien - die creatief is met kleding - bedacht iets origineler. “Ik maakte voor de videoclip een jurk uit levend mos”, klinkt het. De link met ‘Zilver’? “’Zilver’ gaat heel vaak over klimaat, in de clip wilde ik het contrast tonen tussen natuur en plastic. Dus ik dacht: ‘Waar ga ik mijn deeltje natuur in stoppen?’ En dan heb ik een mosjurk gemaakt.” Geen aangenaam ding om te dragen of om twee maanden in je living te hangen, lachte ze.