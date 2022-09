Pommelien Thijs kruipt in de huid van Forrest Gump in nieuwe videoclip ‘Wat een idee?!’

Op de officiële videoclip van het nummer is het wel nog even wachten, maar op de sociale media van Pommelien Thijs is alvast te zien hoe ze getransformeerd wordt in het iconische personage. Op beelden is onder meer te zien hoe de Vlaamse zangeres in de make-upstoel zit en hoe ze een baard aangemeten krijgt. Wie het definitieve resultaat wil bewonderen, zal wel nog even geduld moeten hebben. De single zelf is wel uit.

Ook over Pommeliens videoclip van ‘Ongewoon’ was er eerder al veel te doen. In de clip van het nummer deelt de zangeres namelijk een innige kus met Studio Brussel-gezicht Flo Windey. “‘Ongewoon’ gaat over het eerste gevoel dat je krijgt als je verliefd wordt op iemand”, aldus het ‘#LikeMe’-gezicht in een eerder interview met Showbits. “Het is een universeel gevoel: of je nu op jongens, meisjes of op allebei valt, dat doet er gewoon niet toe. Dit nummer had eigenlijk over iedereen kunnen gaan. Als het maar liefde is.”