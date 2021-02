Pommelien Thijs brengt single uit met Kraantje Pappie

De hiphopper en het dj-trio wilden al langer een nummer maken waarin ze een stukje van het Clouseau-nummer 'Passie' zouden verwerken. "Jaap en ik hebben dat nummer enkele maanden geleden gecoverd bij Qmusic en die versie is hen aan de oren gekomen. 'Nou, dat is een fijne Vlaamse! Laten we het met haar maken', hebben ze dan blijkbaar gezegd (lacht)." Het liedje van Thijs met Kraantje Pappie en Kris Kross Amsterdam verschijnt op 5 maart als 'Tranen'. "Het staat heel ver van het origineel van Clouseau, want dat kán je niet meer mooier maken." Voor het eerst gaan we Pommelien ook in een ander genre horen. "Maar rappen ga ik niet doen. (lachje)"