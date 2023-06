Pommelien Thijs bezingt liefde op debuutalbum: “Na mislukte relatie was ik nog maar schim van wie ik vroeger was”

Muziek RECENSIE. Bruce Spring­steen & The E Street Band: “Zelfs de weergoden moesten in The Boss hun meerdere erkennen”

Even leek het erop alsof het concert van Bruce Springsteen (73) op TW Classic zondagavond in ‘t water zou vallen. Letterlijk althans, want toen het optreden begon, waarschuwden de infoborden op het terrein voor onheilspellende regenbuien. Niets van, dacht The Boss, en eigenhandig verdreef hij de donderwolken met straffe gitaarsolo’s, een dozijn meezingers en de beste liveband die we ooit op een podium zagen. Zelfs de weergoden moesten in Bruce hun meerdere herkennen. Born to run? Born to rule, potverdikke.