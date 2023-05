POLL. Wie verdient jouw ‘douze points’ op het Songfestival? En op welke plek eindigt Gustaph?

Muziek KIJK. Beyoncé trapt haar 'Renaissan­ce'-tour­nee af in Zweden

Superster Beyoncé (41) trapte woensdag haar ‘Renaissance’-wereldtournee op gang in het Zweedse Stockholm. En aan de beelden te zien - die volop circuleren op sociale media - mogen de Belgische fans zich alvast klaarmaken voor een spetterende show boordevol hits, schitterende outfits én verbluffende choreografieën. Op zondag 14 mei houdt Queen B halt in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De show is volledig uitverkocht.