Poetin en Zelensky spelen samen muziek terwijl Tom Cruise worstjes grilt in nieuwe deepfake-clip Limp Bizkit

Beyoncé vraagt 2.684,30 euro (!) voor exclusief­ste vipticket: wat krijg je daarvoor (niet) in de plaats?

Een stevig maandloon: dat betalen fans van Beyoncé voor het duurste vipticket in het Koning Boudewijnstadion, waar ze op 14 mei neerstrijkt. Exuberant? Zeker. Maar niet zó uitzonderlijk, als je weet dat Gene Simmons 1.027 euro vraagt aan Kiss-fans die op 13 juni z’n handje willen schudden in Paleis 12. Maar of je dan ook écht waar voor je geld krijgt?

3 februari