PLAYLIST. Van Mariah tot Elton: zet je feestdagen goed in met deze kerstmuziek

Als we Mariah Carey mogen geloven, ging het kerstseizoen al van start toen Halloween voorbij was, maar zij heeft er dan ook heel wat bij te winnen: haar nummer ‘All I Want For Christmas Is You’ staat elke december weer hoog in de hitlijsten. Dit jaar krijgt ze ook gezelschap van wat frisse namen die zich voor het eerst wagen aan een kersthit, zoals Ed Sheeran en Elton John.