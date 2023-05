Playboy publiceerde foto van Angèle zonder haar toestemming: “Ik heb dagenlang gehuild”

Muziek Ook deze sterren werden aange­klaagd wegens plagiaat: “‘Frozen’ van Madonna werd jaren gebannen op Belgische radio”

Het was even zweten voor Ed Sheeran deze week in de rechtbank. Hij moest komen uitleggen waarom ‘Thinking Out Loud’ verdacht veel op ‘Let’s Get It On’ van Marvin Gaye lijkt. Maar de zanger heeft zijn slag thuisgehaald: zijn hit uit 2014 is geen plagiaat. Het is niet de eerste keer dat bekende artiesten beschuldigd worden van papegaaienwerk. Nirvana, Taylor Swift en The Beach Boys gingen Sheeran voor, maar ook een nummer van ‘onze’ Clouseau werd al onder de loep genomen. Wij zetten de grootste zaken op een rij, en laten u zelf uitmaken of er plagiaat werd gepleegd.