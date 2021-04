Platenlabel Top Notch breekt met rapper Ronnie Flex

MuziekPlatenlabel Top Notch werkt niet meer samen met de Nederlandse rapper Ronnie Flex (29). Dat heeft een woordvoerster van Top Notch donderdag bevestigd aan het ANP. Het is niet duidelijk wat de reden van de abrupte breuk is. Voor meer toelichting verwijst de zegsvrouw naar SPEC, het managementbureau van Flex.

Flex, die in 2015 samen met Lil’ Kleine een reusachtige hit had met ‘Drank & Drugs’, plaatste in de nacht van woensdag op donderdag een aantal berichten op Twitter. Later verwijderde de rapper deze teksten weer. Hij schreef: "Dat jullie mij hebben laten gaan is een schande voor Nederlandse muziek.. Ik hou met heel mijn hart van hip hop en de cultuur, ik heb jullie hits gegeven. Ik heb andere artiesten van jullie hits gegeven. Ik heb jullie alles gegeven wat ik heb... Het is een pure schande, dat meen ik echt.”

Gekwetst

De rapper vervolgde: "Ik heb meer gegeven dan dat ik kan geven en ik ben betaald met finessings." Dit is een urban woord voor het bespelen van iemand. "Het is een schande, ik zou geen artiest dit aandoen. Ik ben altijd eerlijk en oprecht, ik verdien dit niet." Flex stelt zich "pijnlijk en diep gekwetst" te voelen. "Nu moet ik het zelf doen en ik ga het doen ook. Ik heb alles gegeven, altijd, om misbruik van me te laten maken.. Het is niet eerlijk. Noem een beter Nederlands album dan ‘Rémi’." Het album ‘Rémi’ uit 2017 was een van de grote successen van Flex.

Jaar geleden

Een woordvoerder van managementbureau SPEC heeft intussen laten weten dat het contract tussen Ronnie Flex en Top Notch een jaar geleden verliep en daarna niet verlengd werd. Het feit dat de samenwerking werd beëindigd is toentertijd niet gecommuniceerd, volgens SPEC. Ronnie Flex stond donderdag nog wel op de website van Top Notch. Volgens SPEC was er geen directe aanleiding voor de reeks berichten van de rapper.

Het is de tweede keer in een maand tijd dat Top Notch een artiest laat vallen. Eind maart liet het platenlabel weten per direct de samenwerking met de in opspraak geraakte Bilal Wahib te staken.

