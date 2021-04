Plastic Bertrand duikt op in series en reclame: waarom 'Ça plane pour moi’ na 43 jaar nog altijd niet kapot te krijgen is

De ontstaansgeschiedenis van het nummer is al even onwaarschijnlijk als het leven dat het zou gaan leiden. Wanneer singer-songwriter Lou Deprijck (75) in 1977 in Londen getuige is van de opmars van de punk, wil de man met de onafscheidelijke witte panamahoed een graantje meepikken van de nieuwe rage. Deprijck heeft dan al wereldsuccessen geboekt met Two Man Sound en ontmoet bij zijn Brusselse platenfirma zanger Alan Ward, die onder het pseudoniem Elton Motello een tweede adem zoekt. Deprijck schudt in zeven haasten een punkdeun uit zijn mouw, Motello schrijft er een Engelse tekst bij over een 15-jarige jongen die seks heeft met een oudere man en zingt 'Jet Boy, Jet Girl' in. Die Engelstalige versie wordt later gecoverd door The Damned en Captain Sensible.