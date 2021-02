Plannetje van Taylor Swift werkt: nieuwe versie van ‘Love Story’ verkoopt beter dan het origineel

Muziek Valentijn vieren met de Romeo’s: “Met ons livestream­con­cert brengen we de romantiek in huis”

13 februari Gezellig op restaurantbezoek gaan, zit er niet in deze Valentijn. Om toch wat romantiek in de huiskamer te brengen, hebben de Romeo’s een oplossing bedacht. De groep brengt die dag een valentijnsconcert, dat via livestream gratis te volgen is.