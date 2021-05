Pink treedt op met haar dochter en recordhouder Drake brengt zoontje mee op het podium: dit waren de Billboard Music Awards 2021

MuziekZondagavond werden de Billboard Music Awards uitgereikt in Los Angeles. Grote winnaar was de Canadese muzikant The Weeknd, met 10 prijzen. Al waren het vooral de kinderen van de sterren die op het podium de show stalen.

Dat The Weeknd ging scoren op de Billboard Music Awards 2021 was te verwachten. De Canadees was maar liefst 16 keer genomineerd en mocht naar huis met 10 beeldjes, waaronder ‘beste artiest' en ‘beste R&B-album’. Maar meer nog dan zijn vele prijzen, ging de nieuwe look van The Weeknd met alle aandacht lopen. Nadat hij een jaar lang in rode outfits verschenen was om z'n album ‘After Hours’ te promoten, koos hij nu voor een zwart pak. “Ik wil graag God bedanken omdat ik dat rode kostuum niet meer moet dragen", grapte de muzikant in z'n speech.

Volledig scherm The Weeknd, dolblij met z'n prijzen én z'n zwarte kostuum © Chris Pizzello/Invision/AP

Pink kreeg dan weer de ‘Icon Award’. Die kreeg ze uit handen van niemand minder dan Bon Jovi. Die verklapte trouwens dat hij Pink ooit een bijzonder cadeau gaf, nadat ze had toegegeven dat ze als kind een crush op hem had. Bon Jovi stuurde haar een enorme bos bloemen én een van zijn lederen broeken. “Nu kan je eindelijk in m’n broek zitten”, grapte hij. Pink mocht tijdens de Billboard Music Awards ook optreden. Beginnen deed ze met ‘Cover Me in Sunshine', een duet met dochter Willow. Willow en haar moeder gaven trouwens een mooi staaltje luchtacrobatie ten beste. Daarna trakteerde Pink nog op een medley van enkele van haar grootste hits, zoals ‘So What', ‘Who Knew’, ‘Just Like a Pill' en ‘Just Give Me a Reason’.

Volledig scherm Pink krijgt haar prijs uit handen van Bon Jovi © REUTERS

Volledig scherm Pink en dochter Willow © Invision

Ook Drake kreeg een carrièreprijs, de ‘Artist of the Decade’-award. Die kwam hij ophalen met z'n 3-jarige zoontje Adonis. Opvallend, want Drake houdt z'n zoontje doorgaans liever uit de spotlights. Al leek Adonis niet al te blij dat hij nu wel mee het podium op mocht: op het einde van de speech van z'n vader, barstte hij in tranen uit. Waarop Drake hem optilde en hem vertelde: “Ik wil deze award aan jou opdragen." Drake is trouwens de ultieme recordhouder van de Billboard Music Awards met 29 prijzen - meer dan eender welke andere artiest.

Volledig scherm Drake met zijn huilende zoontje Adonis © Chris Pizzello/Invision/AP

Tijdens zo'n live awardshow is er altijd kans op fouten. Zo ook tijdens deze Billboard Music Awards. Toen rapper DaBaby de prijs voor ‘beste rapnummer' mocht gaan afhalen, was niet zijn nummer ‘Rockstar' te horen, maar wel het gelijknamige nummer van Post Malone uit 2018. Tot grote hilariteit van Twitter-gebruikers, die grapten: “Hier gaat iemand ontslagen worden."

De prijs voor meest ongemakkelijke moment gaat naar de drie awards voor countryster Morgan Wallen. Niet zo bijzonder zou je denken, ware het niet dat Wallen al een tijdje onder vuur ligt voor racistische uitspraken. Het was de countryster zelfs verboden om de Billboard Music Awars bij te wonen ...

De prijs voor meest indrukwekkende decolleté ging trouwens naar Megan Fox, die haar vriendje Machine Gun Kelly kwam aanmoedigen in een wel erg sexy jurk.

Volledig scherm Megan Fox © AP

