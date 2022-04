Pink Floyd brengt voor het eerst sinds 1994 nieuwe single uit ten voordele van Oekraïne

De nieuwe single heet ‘Hey Hey Rise Up’ en is op 30 maart opgenomen. De bandleden zijn gitarist/zanger David Gilmour, drummer Nick Mason, bassist Guy Pratt en toetsenist Nitin Sawhney. Het lied bevat de zang van Khlyvnyuk van een Instagram-bericht waarin hij het Oekraïense protestlied uit de Eerste Wereldoorlog ‘The Red Viburnum in the Meadow’ zingt op een leeg plein in Kiev. De titel van het Pink Floyd-nummer is ontleend aan de laatste regel van het nummer, wat zich vertaalt als ‘Hey Hey Rise up and rejoice’.