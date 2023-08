Piepjonge superfans van Billie Eilish samen met mama of papa op Pukkelpop: “Dit kost ons 1.000 euro”

“Lisa wou dit zo graag, dat we meteen hebben beslist er een Vlaamse uitstap van te maken.” Rino (51) lacht. Dochter Lisa (16) ook. “We komen uit Rotterdam,” klinkt het verder bij mama Norma. “Toen bleek dat Billie Eilish naar Pukkelpop kwam, hebben we meteen drie tickets gekocht. Daar hoort uiteraard ook een hotelovernachting bij. Zelfs het lange wachten nemen we er graag bij.”

Volledig scherm Rino, Lisa en Norma. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photo News

Papa Frederik (51) kwam met dochter Anna (12). “Ik ben inderdaad de opofferpapa,” lacht hij. “Normaal zou ik nooit naar een festival afzakken, maar dit kon ik mijn dochter niet weigeren. Ze is zo’n grote fan.”

Volledig scherm Frederik en Anna. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photo News

Tien jaar en al helemaal klaar voor haar eerste festival. Mia uit Maastricht kreeg van papa een ticket als verjaardagscadeau. “Mijn vrouw en ik komen hier al 23 jaar en nu mag onze dochter voor het eerst mee”, aldus vader Olav (45).

Volledig scherm Olaf en Mia. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photo News

Verbroedering en verzustering. De twaalfjarige Lisa kwam met dotjes en spelden, en vriendin Margot (13).De twee leerden - tijdens het lange wachten op hun grote idool - Shaun (17) uit Duitsland en Emily (17) kennen.

Volledig scherm Margot, Lisa, Emily en Shaun. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photo News

“We hebben hier twee jaar voor gespaard. Maar Billie is elke cent van onze vijfhonderd ieder waard.” Eli (17) en Elfie (18) komen uit Lyon, en hadden zich helemaal uitgedost voor het concert. “Dat doen we graag voor haar. Billie is onze heldin. Ze is de vriendin die je helpt wanneer je het moeilijk hebt.”

Volledig scherm Eli en Elfie. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photo News

De 45-jarige Wendy is samen met haar dochter Lucy (15) van het Zwitserse Genève naar Kiewit afgezakt, goed voor een reis van meer dan 600 kilometer en een serieus prijskaartje. “Vliegtuigtickets heen en terug, treintickets, toegangstickets voor het festival en de camping, ik denk dat ik voor ons tweetjes in totaal aan een bedrag van 1.000 euro kom.” Niet mis voor een concert dat ‘maar’ anderhalf uur duurt. “Lucy is echt een superfan van Billie. Ze is net afgestudeerd en ze heeft dit dubbel en dik verdiend”, zegt haar moeder trots. “Toen ik haar leeftijd had, heb ik een concert van Michael Jackson bijgewoond en ik verzeker je: zoiets vergeet je nooit meer. En ja, ik heb er véél voor over. De nacht op de camping was echt verschrikkelijk, en negen uur wachten in volle zon is ook geen pretje. (lacht)”

Volledig scherm Wendy en Lucy. © Joel Hoylaerts / Photonews

Ook voor de Rotterdamse Jenny (45) en haar zoon Joey (13) was het geen evidente klus om in Kiewit te raken. “Ik heb drie weken geleden een ongelukje gehad op het werk", lacht ze, terwijl ze naar de twee krukken wijst waar haar armen op rusten. “Het verdict was hard: één voet gebroken, één voet gekneusd. Maar gelukkig is de organisatie top, zo mag ik een stoeltje meenemen op de weide om op uit te rusten.” Zoon Joey is alvast enorm dankbaar voor de doorzettingskracht van z'n moeder. “Billie Eilish zien, da’s een droom die werkelijkheid wordt”, glundert hij. In totaal moeten de twee meer dan 10 uur wachten op de eerste rij, in de blakende zon. En ook de bankrekening is wat lichter. “Dit uitje kost in totaal ruim 700 euro. Maar zie eens hoe gelukkig m'n zoon is, daar kan niéts tegenop.”

Volledig scherm Jenny en Joey. © Joel Hoylaerts / Photonews

Vrienden Damian en Noud (allebei 16) komen uit de buurt van Rotterdam. “We zijn om 4.45 uur opgestaan om hier op de eerste rij te kunnen staan", klinkt het. Al springen vooral hun outfits in het oog. “Met textiellijm hebben we steentjes op onze kledij vastgemaakt”, zegt Damian, die ook een opvallende roze zonnebril draagt. “Op onze achterzakken staan de initialen van Billie Eilish, BE. We kijken er enorm naar uit om haar aan het werk te zien.”

Volledig scherm Damien en Noud. © Joel Hoylaerts / Photonews