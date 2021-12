Philippe Geubels en Micha Mara brengen eigen versie van hitsingle 'Nu wij niet meer praten'

Muziek Dua Lipa verdiende het afgelopen jaar bijna 2, 3 miljoen euro per maand

Dua Lipa (26) heeft haar positie als een van de topverdieners in de popmuziek versterkt door haar vermogen te verdubbelen tot bijna 50 miljoen pond (ongeveer 58 miljoen euro). Vorig jaar verdiende ze 2,2 miljoen euro per maand, dat is ongeveer 72.600 euro per dag.

9 december