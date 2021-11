Philip Margo (79), zanger van 'The Lion Sleeps Tonight', overleden

Philip Margo en zijn jongere broer Mitch waren de oorspronkelijke oprichters van The Tokens. Hun hit ‘The Lion Sleeps Tonight’ kwam in 1961 tot stand, al werden de melodieën eerder in de jaren 30 al uitgegeven door een Zuid-Afrikaanse artiest. Het nummer wist wereldwijd potten te breken: het werd een nummer 1-hit in de hitlijsten van Billboard, waar de song liefst drie weken lang op de eerste plaats bleef staan. Vandaag de dag wordt het nummer nog altijd aanzien als “één van de beste popsongs aller tijden.”

Daarnaast werkte Philip tijdens zijn carrière ook als muziekproducent en televisieschrijver. Hij schreef onder meer ‘Diff’rent Strokes’ , ‘Small Wonder’ en ‘The Upper Hand’. Toch maakte zijn werk pas echt opgang nadat ‘The Lion Sleeps Tonight’ in 1994 werd opgepikt door Disney en het gebruikt werd in de kaskraker ‘The Lion King’. “Nu het nummer actueel is, zijn wij actueel. Ik ben dolenthousiast”, vertelde hij daar eerder over.

De band wist later ook nog gouden platen te behalen met ‘I Hear Trumpets Blow’, ‘Tonight I Fell In Love’, en ‘Portrait of My Love’. De groep was anno 2021 nog steeds actief en stond ook nog op de planken. In 2017 moesten The Tokens echter al afscheid nemen van Mitch Margo, de broer van Philip en de medestichter van de band. Het is voorlopig onduidelijk of de toekomst van de muziekgroep nu op de helling komt te staan.