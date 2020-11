Peter Vanlaet wil niet blind zijn voor mentale gezondheid van zijn dochters: “Ik moest vroeger op de toppen van mijn tenen lopen thuis”

Regi, Gene Thomas, Karen Damen, André Hazes, Sean Dhondt, Peter Vanlaet van Mama’s Jasje en Tom Dice & Kato van The Starlings, oftewel alle artiesten uit de recentste editie van Liefde voor Muziek, staken de koppen bij elkaar voor een speciale reünie-aflevering. De playlist is voor de gelegenheid bepaald door zeven jongeren die elk een opmerkelijk parcours hebben afgelegd op sociaal, fysiek of mentaal vlak. “Ik was meteen enthousiast over het concept” aldus Peter. “En het was een uitgelezen kans om de anderen nog eens te zien. Na de opnames in Spanje vorig jaar was het immers niet evident om contact te houden, door corona. Normaal zou ik deze maand op het podium staan als gast van André Hazes tijdens zijn concerten in de Lotto Arena, maar die zijn jammer genoeg ook uitgesteld.”