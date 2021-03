Peter Van de Veire komt met ‘vaccinatiesong’

Het liedje krijgt de naam ‘Gevaccineerd Is Niet Verkeerd’, en is alvast erg dansbaar. “Wil je je laten vaccineren of niet? Da’s je eigen keuze”, klinkt het. “Maar bij MNM willen we opnieuw samen dingen doen. Op reis gaan. Feesten. En dat lukt alleen als we die spuit halen.”

In het clipje zien we MNM-gezichten Wanne, Kawtar, Jasper en Peter - die laatste is voor de gelegenheid verkleed als een spuitje van Pfizer, Moderna of AstraZeneca. “Het maakt niet uit van welk bedrijf, ik wil het in mijn lijf”, zo zingt hij in het liedje.