Peter Luts gaat op zoek naar nieuwe zangeres voor danceformatie Lasgo: “We hebben er terug zin in”

Muziek“Wie weet komt er ooit nog een vervolg, met mij of iemand anders”, klonk het vorige maand nog bij Jelle Van Dael. Inmiddels is de kogel door de kerk. Peter Luts gaat op zoek naar een nieuwe zangeres voor de Belgische danceformatie Lasgo. “Er is opnieuw veel vraag naar optredens.”

Tien jaar geleden is het al dat Lasgo nog eens een nieuwe single uitbracht, maar daar komt binnenkort verandering in. Peter Luts, de drijvende kracht achter de danceformatie, gaat na een korte pauze van enkele jaren op zoek naar een nieuwe zangeres. “Ik voelde destijds aan dat er minder vraag was naar eurodance”, aldus Peter. “We hebben wel nog opgetreden tot eind 2019, maar het was een bewuste keuze om eventjes geen nieuwe singles meer op de markt te brengen.” Nadien was het dan weer de coronacrisis die roet in het eten gooide.

Nieuwe zangeres

Inmiddels is Luts echter klaar voor een nieuw hoofdstuk. “Er is opnieuw veel vraag naar optredens”, klinkt het enthousiast. “Ik voel ook dat eurodance aan het heropleven is. We hebben er terug zin in en willen verder met een nieuwe zangeres.” Deze laatste moet voor de dj en producer alvast aan één eis voldoen. “Ze moet een herkenbare stem hebben”, klinkt het overtuigend. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.” Daarnaast moet de toekomstige zangeres van Lasgo, die bij voorkeur tussen 18 en 30 jaar oud is, ook nog eens kunnen performen.

Wie Jelle Van Dael zal opvolgen, is voorlopig dus nog niet bekend, maar wat wel al geweten is, is dat de nieuwe zangeres van Lasgo een mooie toekomst te wachten staat. “Er kwamen al heel wat aanvragen voor optredens binnen en dat van over de hele wereld.” Daarnaast staat er ook nog een samenwerking met Basto, de producer van de wereldhit ‘Scream & Shout’ van Will.I.Am en Britney Spears, op de planning. “Jef is echt een topproducer”, aldus Luts. “We werken nu al een tijdje samen en het klikt nog steeds heel goed tussen ons.”

Geen ruzie

Voor fans van de danceformatie zal het misschien wel even wennen worden. Jelle Van Dael, die onlangs haar solocarrière aankondigde, keert niet meer terug. Van ruzie is er volgens Peter Luts echter geen sprake. “We zaten qua ideeën niet meer op dezelfde golflengte, maar ik wens haar oprecht succes toe met haar solocarrière.”

Wie zich wil aanmelden voor een auditie kan dat via auditie@lasgo.be.

LEES OOK:

KIJK. Na 10 jaar radiostilte maakt Jelle Van Dael (Lasgo) comeback.