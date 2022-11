‘Perfect’ van Ed Sheeran is het meest gestreamde kerstnummer ooit

Het nummer uit 2017 behaalde goud in de top, ondanks dat het niet per se een kerstsfeer met zich meebrengt. Volgens Official Charts bewijst dat hoe moderne pop - dankzij streaming - steeds populairder wordt, ook tijdens de feestdagen. Na ‘Perfect’ van Ed Sheeran volgt Queen met ‘Bohemian Rhapsody’, dan Clean Bandit met Sean Paul en Anne-Marie met ‘Rockabye’, dan ‘Merry Christmas Everyone’ van Shakin’ Stevens en ‘Do They Know it’s Christmas?’ van Band Aid sluit de top vijf af.

DJ Steve Wright stak de vijf songs in een set en verbaasde zich over de verschuiving. “’Perfect’ is een briljant nummer, maar ik dacht dat ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen met de titel zou gaan lopen”, zei hij aan ‘The Times’. “Ik kon me niet inbeelden dat ‘Perfect’ bijna twee keer zoveel gestreamd werd dan de klassieker van Freddie (Mercury red.) uit 1975. En ik had ook niet verwacht dat Shakin’ Stevens Band Aid voor zou zijn. Het geeft nog maar eens weer hoe boeiend het is om in zo’n lijst te duiken.”