Pearl Jam-zanger Eddie Vedder kampt nog steeds met stemproblemen, band zegt opnieuw concert af

Ook het concert op woensdag in Wenen werd afgezegd omdat de 57-jarige Vedder tijdens een festivalshow in Parijs afgelopen weekend last kreeg van zijn keel door onder meer de hitte en stof. De zanger werd behandeld en ging ook in Praag naar een arts, maar heeft nog steeds geen stem. “De impact op zijn keel van de show die we buiten hebben gedaan is te groot”, aldus de band.