Pearl Jam opnieuw op 1 in Tijdloze van StuBru, Fleetwood Mac voor het eerst in top 3

Naast ‘The Chain’ staat Fleetwood Mac met nóg drie nummers in De Tijdloze 100: ‘Dreams’ (dat 14 plaatsen stijgt), ‘Go Your Own Way’ en ‘Everywhere’. Ook voor Eddie Vedder is 2020 geen slecht jaar: naast de eerste plaats met ‘Black’ voor z’n band Pearl Jam komt hij met ‘Society’ voor het eerst ook solo de top tien binnen.

De hoogste nieuwkomer was ‘Thinking Of A Place’ van The War On Drugs, een nummer van maar liefst elf minuten. Ook ‘Sonne’ van Rammstein (86), ‘R U Mine?’ van Arctic Monkeys (90), ‘Hallelujah’ van Jeff Buckley (93), ‘Toxicity’ van System Of A Down (95) en ‘Don’t Stop Believing’ van Journey (98) waren nieuw in de lijst. De sterkste stijger was ‘Papillon’ van Editors, dat 28 plaatsen vooruitgaat. De grootste verliezer was ‘The Pretender’ van de Foo Fighters.

Sinds 26 december konden de Studio Brussel-luisteraars mee aftellen naar ‘De Tijdloze 100' tijdens ‘De Tijdloze Countdown’. Vijf dagen lang bracht Studio Brussel samen met 20 gastpresentatoren als Ella Leyers, Mathieu Terryn, Charlotte Adigéry en Delphine Lecompte de beste platen die De Tijdloze 100 nét niet haalden. Vanavond waren Roos Van Acker en Nelles De Caluwé presentatoren van dienst.

De volledige top 10:

1. ‘Black’ - Pearl Jam

2. ‘The Chain’ - Fleetwood Mac

3. ‘Bohemian Rhapsody’ - Queen

4. ‘Mia’ - Gorki

5. ‘Wish You Were Here’ - Pink Floyd

6. ‘Society’ - Eddie Vedder

7. ‘Sultans of Swing’ - Dire Straits

8. ‘Smells Like Teen Spirit’ - Nirvana

9. ‘Shine On You Crazy Diamond’ - Pink Floyd

10. ‘A Forest’ - The Cure