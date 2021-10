Pauline staat straks in een bomvol Sportpaleis: “Regi is jong van geest, maar hij zou mijn vader kunnen zijn”

De meeste dromen zijn bedrog, maar die van Pauline Slangen komt toch maar mooi uit. Op 30 oktober staat de winnares van het VTM 2-programma ‘Regi Academy’ op het grote podium van het Antwerpse Sportpaleis tijdens het concert ‘Regi - Kom Wat Dichterbij’. Maar van stress is geen sprake: “Ik was zenuwachtiger voor de wedstrijd dan voor mijn optreden in het Sportpaleis”, lacht Pauline.

“Toen wist ik niet of ik zou winnen of niet. Nu ben ik er sowieso bij, waardoor ik me best wel chill voel. Ook al heb ik nog nooit voor zoveel mensen gezongen. Maar ik wil op voorhand niet te veel nadenken over wat er allemaal kan mislopen. ‘Duizend Sterren’ ken ik helemaal uit het hoofd, maar nu ben ik nog volop aan het oefenen voor de act, die de mensen hopelijk naar de keel zal grijpen.”