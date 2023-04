Paul Simon brengt nieuwe muziek uit, vijf jaar na z’n afscheid

MUZIEK Coely en Pommelien Thijs nieuwe coaches in ‘The Voice Kids’: “Ik word ook massaal gebeld over 'The Masked Singer’”

Het zevende seizoen van ‘The Voice Kids’ verwelkomt nieuwe coaches. Naast anciens Laura Tesoro en Metejoor en ‘#LikeMe’-gezicht Pommelien Thijs zal ook Coely (29) plaatsnemen in de iconische draaistoelen. Eerdere aanvragen sloeg de queen van de Belgische hiphopscene steeds af, al is ze geen onbekende bij talentshows. “Ik moest afhaken op de allerlaatste moment.” Een gesprek over doorbreken als artiest en het jongleren van haar drukke carrière met het moederschap. En ze licht een tipje van de sluier of ze toch niet in een ‘The Masked Singer’-pak schuilt...