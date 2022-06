Paul McCartney schrijft geschiedenis als oudste headliner ooit op Britse festival Glastonbury: “Het voelt zo goed om hier te staan”

Paul McCartney stond zaterdag op het zogenaamde Pyramid Stage van het Britse festival Glastonbury. De Britse zanger kwam aan de beurt na de High Flying Birds van Noel Gallagher. “Het voelt zo goed om hier te zijn. Eigenlijk hadden we hier drie jaar geleden al moeten staan”, aldus de zanger. De setlist van McCartney bestond in totaal uit 33 nummers. Nadien speelde de zanger nog eens vijf extra nummers. 22 van de 38 nummers waren bovendien songs van de Beatles. Met het nummer ‘I’ve Got a Feeling’ zorgde de artiest alvast voor een kippenvelmoment. Het ging namelijk om een virtueel duet met zijn overleden Beatles-collega John Lennon. “Ik weet dat het virtueel is, maar hier sta ik dan opnieuw te zingen met John. We zijn weer samen.”

Special guests

Gedurende zijn optreden kreeg McCartney ook nog het gezelschap van twee andere grote namen: Dave Grohl van de Foo Fighters en Bruce Springsteen. Voor Grohl was het zijn eerste optreden sinds het overlijden van zijn Foo Fighters-collega Taylor Hawkins. Volgens enkele oplettende fans had Dave Grohl ondertussen een tattoo laten zetten als eerbetoon aan zijn recent overleden collega. Zo was er namelijk een grote ‘T’ zichtbaar op de achterkant van Grohls rechterhand.

Daarnaast liet Paul McCartney tijdens zijn optreden ook nog een filmpje van Johnny Depp zien. Op een gegeven moment was de clip van Pauls nummer ‘My Valentine’ op het scherm achter hem te zien. In de clip is Depp samen Natalie Portman te zien. De twee acteurs gebruiken in de muziekvideo hun eigen versie van gebarentaal om de tekst van het nummer te interpreteren. Het is wel niet de eerste keer dat de Amerikaanse acteur te zien is tijdens een optreden van de zanger. Eerder dit jaar projecteerde McCartney al enkele afbeeldingen van Edward Scissorhands, één van Depps bekendste personages, tijdens zijn tournee. Volgens de Britse website ‘Metro UK’ gebruikt Paul McCartney de beelden in kwestie ondertussen wel al enkele jaren.

