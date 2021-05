Partner van Nick Kamen over zijn dood: “Het was mooi en vredevol”

“Nick is heel rustig en vredevol gestorven”, zegt de 46-jarige filmmaakster aan The Daily Mail. “Het was inspirerend om te zien hoe Nick met zijn ziekte omging. De laatste drie jaren waren gevuld met tegenslag maar vooral ook met vreugde. Hij was zo’n mooi persoon, hij had met niet meer respect en waardigheid kunnen leven.” Cary en Nick waren lange tijd bevriend voor ze een relatie kregen. Het koppel was vijftien jaar samen.

Een emotionele Cary vertelde dat er drie jaar geleden kanker werd vastgesteld bij de zanger en dat ze te horen kregen dat de ziekte ongeneeslijk was. Ze bedankte ook het personeel van het Hammersmith ziekenhuis waar Kamen behandeld werd. “Nick was eigenlijk graag in het ziekenhuis. Hij hield van de verpleging, zijn dokters en alle andere medewerkers die de afgelopen jaren voor hem gezorgd hebben. Hij was dankbaar voor alles wat ze voor hem gedaan hebben. Nick wist heel goed dat hij ging sterven, maar hij heeft nooit zelfmedelijden gehad en heeft nog genoten van zijn leven. Ook toen hij zijn diagnose kreeg, had hij zich er meteen bij neergelegd.”

Nick Kamen werd vooral bekend door een reclamefilmpje voor Levi’s jeans uit 1985. In de clip was te zien hoe Kamen zich in een wasserette volledig uitkleedt, op een witte boxershort na, terwijl enkele vrouwen toekijken. De reclame, met als soundtrack het nummer ‘I Heard It Through The Grapevine’ van Marvin Gaye, was niet alleen goed voor een stijging in de verkoopcijfers, maar zorgde er ook voor dat Kamen werd uitgeroepen tot sekssymbool. Later werkte hij enkele keren samen met superster Madonna. ‘I Promised Myself” is zijn bekendste hit.

