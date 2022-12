Paris Hilton brengt hernieuwde versie van ‘Stars Are Blind' uit

Componist Wim Henderickx (60) overleden

De Belgische hedendaagse componist Wim Henderickx is onverwacht overleden. Dat staat te lezen op de website van muziekzender Klara. Hij was een van de belangrijkste hedendaagse componisten in ons land. In maart vierde hij nog zijn 60ste verjaardag.

18 december