Paradisio, Flemming en de enige echte Ruslana: ‘Tien om te zien’ maakt namen voor tweede opnames bekend

Laura Tesoro, Willy Sommers en Aaron Blommaert verlaten hun presentatieplekje heel even om zelf op te treden met hun nieuwste song. Sasha & Davy gaan in de mix met De Romeo’s en Bart Kaëll doet hetzelfde met Qmusic-dj’s Maarten & Dorothee. Zij zetten een stevige beat onder de monsterhit ‘Zeil Je Voor Het Eerst’. Superdiesel boekt een ‘Ticket Naar De Zon’, Garry Hagger bezingt zijn ‘Mooiste Moment’ en Natalia en Isabelle A brengen hun succeshits ‘I Want You Back’ en ‘Hé Lekker Beest’. Ook CAMILLE, Pommelien Thijs, Hugo, Regi, Niels Destadsbader, Francisco en Bazart keren terug in de top 10. ‘Tien om te zien’ wordt dus opnieuw één groot muzikaal feest.