Pakkende beelden vanop wei van Werchter: fans zingen uit volle borst mee tijdens eerbetoon aan Arno

Muziek 2 Fabiola brengt nieuwe zomersin­gle uit tijdens 1000ste optreden

Pat Krimson & Loredana pakken deze zomer uit met een nieuwe single van 2 Fabiola. Het nummer heet ‘Call My Name’, en zal in première gebracht worden tijdens hun 1000ste optreden op het Rijvers Festival in Zomergem.

28 juni