Ozark Henry mag dan toch (een beetje) in het Engels zingen op de Vlaamse feestdag

Liefst gaat het om iemand die bekend is bij het grote publiek, een rijkgevulde carrière heeft en over een aantal nummers beschikt waarop het aangenaam meeneuriën is. Al snel kwam de naam van Piet Goddaer uit de bus, beter bekend als Ozark Henry. Alleen: Goddaer kreeg de vraag om enkel in het Nederlands te zingen, terwijl zo goed als zijn hele oeuvre Engelstalig is. Op zijn recente deelname aan het VTM-programma ‘Liefde voor muziek’ na, zingt hij nooit in het Vlaams. “Het getuigt toch van een zekere wereldvreemdheid”, zegt Jan Digneffe, die als boekingsagent bij FKP Scorpio de vraag kreeg of Goddaer wilde afzakken naar Brussel. “A la limite wilde hij nog wel twee nummers in het Nederlands brengen en eentje in het Engels, maar dat was voor hen niet voldoende. Kijk, vraag hem dan niet. Het is een beetje alsof je in een poppenkast wordt gestoken en ze zelf wat aan de touwtjes gaan trekken. Maar zo werkt het niet. Er bestaat ook nog zoiets als artistieke integriteit.”