Overleden Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins (50) stierf aan drugscocktail van opioïden, antidepressiva en kalmeermiddelen

UPDATETaylor Hawkins, drummer van de Amerikaanse rockband Foo Fighters, is vrijdagavond onverwacht op 50-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band bekend gemaakt via Twitter. Dave Grohl, de frontman van de band, omschreef Hawkins als zijn “beste vriend en partner in crime.” Volgens de Colombiaanse autoriteiten had Hawkins onder andere cannabis, opiaten, antidepressiva en benzodiazepinen ‘(kalmeermiddelen, red.) gebruikt.

Hawkins werd dood aangetroffen in zijn hotelkamer in Bogotá, de hoofdstad van Colombia. Daar zou de band vrijdagavond optreden. De rockgroep is momenteel op tour in Zuid-Amerika: vorig weekend speelde de band van Hawkins nog in het Argentijnse Buenos Aires, en voor morgen stond een show in de Braziliaanse stad São Paulo gepland. Hawkins was al meer dan 20 jaar de drummer van Foo Fighters.

Volledig scherm Hulpdiensten aan het Casa Medina hotel waar de band verbleef. © ANP / EPA

Het kabinet van de minister van Justitie van Colombia gaf een rapport vrij waarin wordt gemeld dat toxicologisch onderzoek aantoonde dat Hawkins tien verschillende middelen in zijn bloed had, waaronder THC (marihuana), antidepressiva, benzodiazepinen en opiaten. Het rapport gebruikt het woord overdosis niet. De wetsdokters blijven hun werk voortzetten “om de feiten die tot de dood van Hawkins geleid hebben volledig op te helderen”, klinkt het.

Colombiaanse media berichtten dat het hotelpersoneel de hulpdiensten belde nadat Hawkins klaagde over pijn in zijn borst, maar hij zou al overleden zijn geweest toen de hulpdiensten aankwamen.

“De Foo Fighters-familie is kapot van het tragische en vroegtijdige verlies van onze geliefde Taylor Hawkins”, schreef de band op Twitter. “Zijn muzikale geest en aanstekelijke lach zullen voor altijd bij ons blijven. Onze harten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en familie, en we vragen u dat hun privacy met het grootste respect wordt behandeld in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd.”



Toen het nieuws over de dood van Hawkins werd bekendgemaakt, trokken verschillende muzikanten en beroemdheden meteen naar de sociale media om de drummer te eren. “God bless you, Taylor Hawkins. Ik hield van je geest en je onstuitbare rockkracht. Rust in vrede mijn vriend”, schreef Tom Morello, gitarist van Rage Against the Machine. Miley Cyrus, een uitgesproken fan van Foo Fighters, deelde tevens een bericht: “Dit is hoe ik je altijd zal herinneren... Mijn show morgen zal opgedragen worden aan Taylor Hawkins”, schreef zij bij een foto van de drummer. En ook Ozzy Osbourne, Blink-182-drummer Travis Barker, Kiss-frontman Paul Stanley, Ringo Starr en tal van anderen deelden al een eerbetoon aan Hawkins.

Volledig scherm Deze foto deelde Miley Cyrus op Instagram. © Instagram @mileycyrus

Taylor Hawkins brak midden jaren 90 door toen hij in de band van Alanis Morissette speelde tijdens diens ‘Jagged Little Pill’-albumtour. Foo Fighters werd in 1995 opgericht door Dave Grohl, de vroegere drummer van Nirvana. In 1997 sloot drummer Hawkins zich aan bij de band van voorman Grohl. Gedurende zijn carrière stond Hawkins ook af en toe achter de micro: hij zong de singles ‘Cold Day in the Sun’ uit 2005 en ‘Sunday Rain’ uit 2017 in. Naast zijn werk met Foo Fighters werkte Hawkins regelmatig samen met andere muzikanten en groepen en lanceerde hij ook verschillende eigen muzikale zijprojecten. Hawkins was gehuwd en laat een zoon en twee dochters na.