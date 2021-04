Oud K3-album wordt op Vinyl uitgebracht

‘Alle Kleuren’ was het tweede album van K3 en kwam uit op 12 september 2000. De groep bestond toen nog uit zijn oorspronkelijke bezetting. Het album was zowel in Nederland als in België enorm populair. In totaal stond het 66 weken in de ultratop 50/100. Nog altijd is ‘Alle Kleuren’ een van de best verkochte K3-albums.