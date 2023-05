OSKI stelt gloednieuwe EP ‘Goodbye For Now’ voor tijdens showcase: “Ik ga 100 procent voor mijn dromen”



MUZIEKHet gaat hard voor Luis Oscar (19), beter bekend als OSKI. Woensdagavond stelde de muzikant zijn gloednieuwe EP ‘Goodbye For Now’ voor. Een goede oefening voor zijn grote optreden in de Trix Club op zaterdag zes mei. De oudste zoon van Tine Embrechts werd bekend met zijn hit, ‘These Nights’, een samenwerking met Laura Tesoro. Hij is nu volledig klaar om met zijn elektropop de Vlaamse muziekindustrie te veroveren. “Ik ben zeer ambitieus”, klinkt het zelfverzekerd.