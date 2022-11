Oscar and the Wolf staat op zaterdag 1 juli 2023 op Rock Werchter

Muziek Lisa, de zus van Metejoor, pakt het Sportpa­leis in tijdens Night of the Proms

Zonder meer dé revelatie van deze ‘Night Of The Proms’ en helemaal uit de schaduw van haar populaire broer. Zus ‘Lisa’ porde ‘Metejoor’ destijds aan een zangcarriére te beginnen, maar kreeg gisteren op haar eentje het Sportpaleis op de knieën. Na een deelname aan ‘The Voice 2016' in het team van Bart Peeters nu uitpakken met ‘I Have Nothing’ van Whitney Houston: da’s lef en vooral veel talent. De zangeres oogstte het grootste applaus en werd zelfs na elke uithaal toegejuicht. Broer Joris (zie filmpje) filmde en was dolenthousiast. Net als de hele zaal.

19 november