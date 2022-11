Oscar and the Wolf ontvangt gouden plaat voor WK-lied uit handen van bondscoach Roberto Martinez

Die gouden plaat voor ‘Warrior’ betekent dat er al 10.000 exemplaren van het strijdlied van Oscar and the Wolf over de toonbank gingen. Het nummer is het officiële WK-lied van de Rode Duivels, en moet onze nationale ploeg de komende weken naar de zege loodsen. “Het was bedoeld als een hymne over het veroveren van de wereld, maar toen groeide het uit tot iets anders”, vertelde zanger Max Colombie over z'n nummer, waarmee hij in de voetsporen treedt van onder meer Rocco Granata en Stromae. “Soms zijn onze grootste triomfen de momenten waarop we onszelf overwinnen. Dit is voor iedereen die ergens voor vecht. Ik hoop dat het ook het vuur van onze Rode Duivels zal voeden nu ze voor een nieuwe uitdaging staan, het spelen van de wereldbeker.”