Oscar and the Wolf komt met WK-nummer ‘Warrior’: “Deze is voor iedereen die ergens voor vecht”

Muziek‘Warrior’, een nummer van Oscar and the Wolf, moet onze Belgische Rode Duivels dit WK naar de overwinning loodsen. Dat nieuws raakte op maandag bekend. Fans van Max Colombie, het gezicht achter de groep, hebben het nummer wellicht al eerder gehoord. De zanger bracht de song namelijk al tijdens zijn optreden op Pukkelpop.

Colombie zong het nummer als afsluiter van zijn set. De erg betekenisvolle tekst van ‘Warrior’ zorgde toen voor een emotioneel moment op de festivalweide van Pukkelpop. De 31-jarige zanger schreef het nummer aanvankelijk als een anthem om de strijd aan te gaan en de hele wereld symbolisch te veroveren. Ondertussen draait het lied meer om je eigen angsten te overwinnen, je onzekerheden te overbruggen en gewoon de dag door te komen wanneer je kampt met gevoelens van depressie en neerslachtigheid.

“Ik sloot mijn laatste twee festivalsets op Lowlands en Pukkelpop af met dit nummer. Ik schreef het een paar maanden geleden en noemde het ‘Warrior’. Het was bedoeld als een hymne over het veroveren van de wereld, maar toen groeide het uit tot iets anders”, aldus de Oscar and the Wolf-zanger. Hij vervolgt: “Soms zijn onze grootste triomfen de momenten waarop we onszelf overwinnen. Deze is voor iedereen die ergens voor vecht. Ik hoop dat het ook het vuur van onze Rode Duivels zal voeden nu ze voor een nieuwe uitdaging staan, het spelen van de Wereldbeker.”

Dansbare sound

Zowel platenfirma Universal Music Belgium als de Belgische voetbalbond waren meteen enthousiast toen ze het nummer voor het eerst te horen kregen. Zo heeft de song een erg actuele, dansbare sound. Daarnaast inspireert ook de tekst om steeds het beste van jezelf te geven, de strijd aan te gaan met je tegenstanders en naar het hoogst mogelijke te streven. “Net als bij voetbal heeft muziek de kracht om emoties over te brengen. Ik werd echt verliefd op dit liedje toen ik het voor het eerst hoorde, omdat de muziek en de tekst iets transcendents hebben waardoor we willen vechten in de nobele zin van het woord, niet alleen op het voetbalveld maar in het leven in het algemeen”, aldus bondscoach Roberto Martinez.

Met ‘Warrior’ volgt Oscar and the Wolf het voorbeeld van onder meer Stromae en Dimitri Vegas & Like Mike. Ook hun songs werden in het verleden al tot officieel anthem van een WK of EK benoemd. Het grote publiek kan Oscar and the Wolf live aan het werk zien meteen na de laatste wedstrijd van onze nationale ploeg op Belgische bodem in het kader van de Nations League tegen Wales in het Koning Boudewijnstadion op 22 september.

Het WK 2022 gaat door in Qatar en start op 20 november 2022. ‘Warrior’ van Oscar and the Wolf verschijnt op vrijdag 16 september bij Universal Music.

