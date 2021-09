Oscar and the Wolf komt met nieuwe single én trekt naar het Sportpaleis

SHOWBITS VIDEO Nu de finalisten bekend zijn: valt Regi enkel voor vrouwelijk schoon in 'Regi Academy'?

17 september In plaats van “waar zijn die handen?” is het “waar zijn die jongens?” in ‘Regi Academy’. Gisteren kon je op VTM2 naar de halve finale kijken van de talentenjacht, en daarin kan je zien hoe Wietse - als laatste jongen - naar huis moet vertrekken wegens ‘geen match met Regi’. Is de producer enkel opzoek naar vrouwelijk schoon voor zijn nieuwe single? Desna en Jarne zoeken het uit in een nieuwe Showbits.