Organisator Stones-concert verdedigt hoge ticketprijzen. “Het was dit of geen stop in België: hadden de fans dat tof gevonden?”

Muziek Stromae vertelt in interview met VTM NIEUWS over het vaderschap: “Ik zit met mijn handen veel in de ‘kaka’”

‘Multitude’, het nieuwe album van Stromae (36), is uit. De nieuwe plaat van de zanger bevat nummers over verdriet, zoals ‘L’Enfer’, waarin hij zingt over zijn duistere gedachten. Maar er zijn ook vrolijke nummers zoals ‘Santé’ of ‘C’est que du bonheur’, dat over de geneugten van het vaderschap gaat. Stromae en zijn echtgenote Coralie Barbier hebben namelijk ook een zoontje.

4 maart