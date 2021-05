Organisatie reageert op controverse rond ‘snuivende’ Italiaanse Songfestival-winnaar: “Hij was een gebroken glas aan het opruimen”

Italië was vanavond bij het publiek de grote favoriet en werd uiteindelijk de overtuigende winnaar van het festival. Maar na afloop was vooral de opvallende beweging van zanger Damiano David tijdens een van de momenten in de green room onderwerp van gesprek. Terwijl de band in beeld is, gaat David met zijn hoofd naar de tafel. Na een veelbetekenende blik en een por van zijn drummer recht hij zich weer.

De frontman van de rockgroep was tijdens de persconferentie na de overwinning echter formeel: “Ik gebruik geen cocaïne, nee!”, klonk het resoluut. “Ik doe niet aan drugs.” Op sociale media herhaalde de band dat statement nog eens. “We zijn echt geschokt door wat sommige mensen zeggen over Damiano, die drugs zou nemen. We zijn echt tegen drugs en hebben nog nooit cocaïne gebruikt. We zijn klaar om getest te worden, want we hebben niets te verbergen. We zijn hier om muziek te spelen en we zijn zo blij dat we gewonnen zijn. We willen iedereen dank ook bedanken voor de steun. Rock ‘n’ roll never dies. We houden van jullie.” Al merken Twitter-gebruikers wel een grappige spelfout op. Måneskin schreef namelijk: ‘We are ready to get tasted' (proeven) in plaats van ‘tested’, wat natuurlijk aanleiding geeft tot heel wat hilariteit.