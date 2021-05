Organisatie Grammy's past regels opnieuw aan na kritiek

De belangrijkste wijziging is binnen de categorie Album of the Year, een van de belangrijkste prijzen. Vanaf volgend jaar zullen alle mensen die hebben meegewerkt aan een genomineerde plaat, zoals producenten, liedjesschrijvers en gastartiesten, ook zelf worden genomineerd voor het beeldje. Voorheen gold dat alleen voor medewerkers die aan minimaal 33 procent van een album hadden meegewerkt. Ook komen alleen platen voor die prijs in aanmerking die voor 75 procent uit nieuw materiaal bestaan, dat was voorheen geen regel.

Eerder maakte de organisatie al bekend dat er in de toekomst niet meer wordt gewerkt met geheime comités die alle genomineerden bepalen. Dat was een reactie op kritiek van voornamelijk zwarte artiesten over corruptie binnen de The Recording Academy. Onder anderen Drake, Kanye West en Frank Ocean lieten zich negatief uit over de organisatie.

The Weeknd besloot de Grammy’s te boycotten. Bij de bekendmaking van de nominaties van de afgelopen editie waren veel mensen stomverbaasd dat de zanger geen enkele keer kans maakte in een van de liefst 83 categorieën. Zijn album After Hours was wereldwijd een van de bestverkochte en gestreamde platen en het nummer Blinding Lights stond meer dan een jaar in de top tien van de Billboard Hot 100.

